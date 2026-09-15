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Un interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure
Viorel Oarză
scrie un rezumat, cu diacritice, din articolul de mai jos: https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/un-interlop-cunoscut-din-iasi-gasit-impuscat-in-2557697.html Rezumatul sa aiba următoare forma: - titlu în stil jurnalistic - subtitlu - lead de 140 - 160 de caractere rezumat scurt al textului - text de aproximativ 150 - 200 de cuvinte cu un intertitlu 3 cuvinte cheie fără diacritice scrise unul sub altul 2 tag-uri fără diacritice scrise unul sub altul, fără #
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