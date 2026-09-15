Panică pe autostrada A3: O mașină a fost mistuită de flăcări din mers

Pasagerii s-au autoevacuat la limită dintr-un autoturism care a luat foc brusc pe sensul Turda–Gilău, evitând o tragedie.
Un autoturism a fost cuprins de un incendiu violent în timp ce rula pe autostrada A3, în județul Cluj. Pasagerii au reușit să scape cu greu înainte ca flăcările să distrugă compartimentul motor.
Incidentul alarmant a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:30, la kilometrul 45 al autostrăzii A3, pe sensul de mers dintre Turda și Gilău, în apropierea localității Stolna. În timp ce mașina se afla în mișcare, un incendiu violent a izbucnit din senin, cuprinzând rapid compartimentul motor și extinzându-se amenințător spre bord și interiorul habitaclului. Din fericire, persoanele aflate în autoturism au realizat rapid pericolul și au reușit să se autoevacueze la timp, scăpând teferi și fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.
Intervenția promptă a pompierilor a limitat dezastrul
La fața locului s-au deplasat de urgență echipajele de pompieri din cadrul Gărzii Gilău (ISU Cluj). Deși la sosirea salvatorilor flăcările erau generalizate în partea frontală a vehiculului, intervenția lor rapidă a dus la lichidarea incendiului într-un timp scurt, împiedicând propagarea acestuia la restul autoturismului sau în zona învecinată autostrăzii. Mașina a suferit, însă, daune materiale semnificative.
Primele evaluări ale pompierilor indică drept cauză probabilă a incendiului o defecțiune survenită la instalația electrică, cel mai probabil un scurtcircuit care a aprins materialele combustibile din zona motorului.