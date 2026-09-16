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Social· 2 min citire
Tragedie pe calea ferată: Un muncitor de 36 de ani și-a pierdut viața
FOTO: Pixabay.com
Accident de muncă fatal în timpul unor operațiuni de reparații la rețeaua electrică feroviară.
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