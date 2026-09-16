Dronă de atac rusească, recuperată de pe o plajă din Polonia. Militarii au detonat controlat încărcătura

O dronă militară rusească recuperată de pe o plajă din Polonia avea o încărcătură explozivă și era pregătită pentru detonare, au confirmat procurorii polonezi.
Aparatul a fost găsit în localitatea Rusinowo, pe litoralul Mării Baltice, iar geniștii militari au separat încărcătura de dronă și au detonat-o controlat. Incidentul a determinat autoritățile de la Varșovia să intensifice verificările privind incursiunile și activitatea militară rusească în regiune.
Drona avea o încărcătură explozivă
Parchetul regional din Poznan a confirmat că aparatul găsit pe plajă nu era doar o dronă de recunoaștere. Anchetatorii au descoperit o ogivă explozivă atașată aparatului.
O echipă de geniști a intervenit pentru a separa încărcătura de restul dronei. Operațiunea s-a încheiat prin detonarea controlată a explozibilului chiar în zona în care aparatul fusese găsit.
Este o dronă de tip Gerbera
Autoritățile poloneze au identificat aparatul drept o dronă de atac de tip Gerbera 2. Acest tip de aparat este folosit frecvent de Rusia ca momeală pentru apărarea antiaeriană sau pentru misiuni de recunoaștere.
Drona poate fi însă echipată și cu explozibili și utilizată pentru atacuri asupra unor ținte terestre. Aparatul a fost recuperat din zona litoralului de la Rusinowo, după ce fusese localizat în Marea Baltică.
Cum ar fi ajuns pe coasta Poloniei
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că există posibilitatea ca drona să fi traversat Lituania și zona Kaliningrad înainte de a ajunge deasupra Mării Baltice.
Traseul exact al aparatului este încă analizat de autorități. În acest moment, Polonia investighează atât originea dronei, cât și misiunea pentru care aceasta fusese utilizată.
Varșovia avertizează asupra escaladării
Ministrul polonez al Apărării a avertizat că Moscova ar putea continua să crească nivelul provocărilor în regiune.
Oficialul a subliniat că astfel de incidente nu privesc doar Polonia, ci pot afecta și alte state NATO și UE, printre care România, Germania, Republica Moldova și țările baltice. Polonia se află într-o stare de alertă sporită după mai multe incidente recente în apropierea graniței sale.
Alte drone rusești au fost găsite în regiune
La sfârșitul săptămânii trecute, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul ucrainean în apropierea frontierei cu Polonia. Una dintre drone a lovit o benzinărie în Iahodin, la aproximativ 800 de metri de graniță, iar o alta a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia.
La sfârșitul lunii iulie, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 s-a prăbușit în localitatea poloneză Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 90 de kilometri de granița cu Ucraina.
Și Lituania a interceptat o dronă cu explozibili
Un incident similar a fost raportat și în Lituania. O dronă doborâtă de avioane de vânătoare italiene, desfășurate în cadrul misiunii NATO pe flancul estic, transporta la rândul său explozibili.
Ministrul lituanian al Apărării a anunțat că dispozitivul exploziv a fost identificat și neutralizat de pirotehniști.
Polonia pregătește noi măsuri de securitate
Pe fondul acestor incidente, președintele polonez Karol Nawrocki urmează să aibă o reuniune extraordinară cu ministrul Apărării și șeful Statului Major.
Discuțiile vor viza situația de securitate creată de recentele incidente cu drone și alte obiecte militare în apropierea teritoriului polonez. Autoritățile continuă să verifice aparatul recuperat de pe litoral și circumstanțele în care acesta a ajuns în Marea Baltică.