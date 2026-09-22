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Studiu: 7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligenţă artificială

Inteligență Artificială

Inteligență Artificială

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net

Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58 de procente le folosesc şi la serviciu.

7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu de profil prezentat astăzi.

Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58 de procente le folosesc şi la serviciu.

ChatGPT este cea mai cunoscută aplicaţie de inteligenţă artificială, în condiţiile în care 98% dintre cei chestionaţi au auzit de aceasta. Pe locurile următoare se află Gemini, cu 79% popularitate, şi Claude, cu 37%.

Vârsta este un factor relevant în privinţa gradului de utilizare a acestor instrumente.

Cercetarea realizată de compania MKOR a inclus şi un test practic privind recunoaşterea textelor generate cu inteligenţa artificială. Doar 48% dintre respondenţi au indicat corect textul uman, în timp ce 52 de procente au spus greşit că un om a scris un text redactat de AI.

Realizatorii studiului au tras concluzia că românii au adoptat repede instrumentele de inteligenţă artificială, însă au aşteptări legate de transparenţă în identificarea implicării AI, mai ales în situaţii medicale sau financiare.

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