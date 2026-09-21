David Popovici a ales România pentru vacanță. Locul din Transilvania în care s-a retras campionul

David Popovici a ales să-și petreacă o parte din vacanță în România, departe de aglomerație și într-un cadru tradițional din Transilvania.
Campionul mondial la înot a ajuns în satul Șapartoc, din județul Mureș, în apropiere de Sighișoara, unde a fost cazat într-o pensiune agroturistică. Sportivul a publicat imagini din zonă pe rețelele sociale.
Destinația aleasă de David Popovici
Înotătorul a mers pe traseul Via Transilvanica și a ajuns în Șapartoc, un sat cunoscut pentru arhitectura tradițională și peisajele din zona rurală a Transilvaniei.
În fotografiile publicate de Popovici apare peisajul din jurul pensiunii, dar și un câine ciobănesc caucazian. Sportivul a etichetat locația drept Șapartoc Traditional Village, indicând astfel locul în care s-a oprit în timpul vacanței.
Casele tradiționale din Șapartoc
Zona păstrează elemente specifice satelor transilvănene, inclusiv case cu fațade vopsite în nuanțe de albastru. Această culoare este întâlnită în mai multe comunități rurale din regiune și face parte din aspectul tradițional al localităților.
Șapartoc se află în județul Mureș, în apropierea municipiului Sighișoara, iar zona este inclusă în traseele turistice care pun accent pe patrimoniul rural și pe peisajele din centrul României.
Popovici, legat de România
David Popovici a vorbit în trecut despre felul în care copilăria petrecută în București și condițiile în care s-a antrenat au contribuit la formarea sa ca sportiv.
Înotătorul a spus că lipsa unor facilități pe care le aveau alți adversari l-a motivat să muncească mai mult pentru a ajunge la nivelul actual.
După o perioadă aglomerată din punct de vedere sportiv, campionul a ales de această dată o destinație rurală din România pentru câteva zile de relaxare, într-o zonă cunoscută pentru tradițiile și peisajele sale.