Sfârșit crunt pentru un controlor de tren: a fost ucis de un pasager fără bilet
Sfârșit crunt pentru un controlor de tren: a fost ucis de un pasager fără bilet
Incident șocant în Germania
Un controlor în vârstă de 36 de ani a murit după ce a fost lovit violent în cap de un călător fără bilet pe care încerca să-l dea jos din tren. Incidentul a avut loc la Landstuhl, în vestul Germaniei. Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv, a informat Parchetul.
Un controlor de tren a murit miercuri, în Germania, după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn, potrivit AFP.
Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după ce a observat că acesta nu avea bilet. Incidentul s-a petrecut luni, la Landstuhl, lângă Kaiserslautern (vest), iar controlorul a murit două zile mai târziu, respectiv miercuri din cauza rănilor suferite, potrivit Deutsche Bahn.
"Aceasta este o zi neagră pentru toți lucrătorii feroviari din țară", a transmis directoarea companiei, Evelyn Palla, denunțând numărul tot mai mare de acte de violență care vizează personalul.
Sindicatul feroviar EVG, la rândul său, a cerut prezența personalului de securitate la bordul trenurilor.
Citește și:
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News