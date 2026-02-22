CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor
Trafic aerian Aeroport Otopeni
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, a anunțat, duminică dimineața, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.
'Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menținerea suprafețelor de mișcare în condiții optime de operare', au transmis reprezentanții CNAB.
AGERPRES
Citește și:
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
- 15:47 - ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
- 15:44 - Ministrul de Externe anunță că 14.000 de cetăţeni români se află în Emiratele Arabe Unite
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News