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Accident grav în Caraș-Severin. Două vehicule au luat foc, un șofer ar putea fi mort

Accident grav în Caraș-Severin. Două vehicule au luat foc, un șofer ar putea fi mort

Accident grav în Caraș-Severin. Două vehicule au luat foc, un șofer ar putea fi mort

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 12:30

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs sâmbătă pe DN 58, în localitatea Berzovia, județul Caraș-Severin. O mașină și un TIR s-au ciocnit violent, iar ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări.

Cei doi șoferi au fost răniți. Unul dintre ei a rămas încarcerat în autoturism, iar autoritățile au transmis că există indicii privind o posibilă persoană decedată. Șoferul TIR-ului primește îngrijiri medicale.

În urma impactului, focul s-a extins și la vegetația uscată din apropiere. La locul accidentului au intervenit pompierii din Reșița și SVSU Bocșa, echipaje medicale și polițiști.

Pentru preluarea rapidă a eventualilor supraviețuitori a fost solicitat și un elicopter SMURD. Polițiștii au intervenit pentru dirijarea traficului în zonă. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și starea victimelor.

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