Reorganizare administrativă: Maramureș și Satu Mare, exemplu de comasare propus de PSD

„Inspirația a fost organizarea Curților de Apel, un sistem juridic care, prin natura sa, este mai rigid, într-unul care s-a dovedit a fi eficient. Poate fi perfectibil. Ne putem inspira din el.
Eu am explicat în conferința de presă că avem de parcurs mai multe etape, obiectivul fiind acela de a genera primul document de reorganizare administrativ-teritorială a României din ‘68 încoace, un document robust și care să stea în picioare, în perspectiva angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Îl vom dezbate. Suveran este Guvernul pe acest subiect.
Noi am propus un mecanism de comitete județene de reorganizare care, pe baza unei matrici a sustenabilității, care include șase criterii, total apolitice, să ajungem să creăm comunități mai puternice, regiuni mai puternice, orașe mai puternice. De aici a plecat. Avem anul 2028, când începe Cadrul Financiar Multianual (al UE-n.red.). Eu văd, la Bruxelles, în Comisia Regi, aud mereu de orașe, competiție.
Trebuie să convenim că banii europeni vor fi tot mai scumpi, în sensul că vor fi tot mai greu de obținut. Banii de Coeziune vor fi mai puțini și vor fi în competiție cu agricultura. Vor fi mai puțini, pentru că, Uniunea Europeană a schimbat placa și pune coeziunea oarecum în plan secund, prioritizând inovarea, armamentul, tehnologia. Degeaba avem cea mai prosperă regiune de pe mapamond din toate punctele de vedere, dacă nu putem să o și apărăm…”