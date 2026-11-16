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Reorganizare administrativă: Maramureș și Satu Mare, exemplu de comasare propus de PSD

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 12:04
Sursăromaniatv

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea a explicat mecanismul reorganizării administrative, propunând comitete județene și citând Maramureșul și Satu Mare ca exemple de fuziune viitoare.

Proiectul de reorganizare administrativ-teritorială a României este pregătit în perspectiva Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, perioadă în care fondurile destinate coeziunii vor fi mai reduse. Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD și coordonator al grupului de lucru dedicat reformei, a precizat că actuala structură administrativă nu mai răspunde provocărilor economice și demografice actuale.

Conform declarațiilor făcute la Digi 24, inspirația pentru noul model vine din organizarea Curților de Apel, un sistem juridic considerat eficient. Obiectivul este generarea primului document de reorganizare administrativă din 1968 încoace, care să fie dezbătut și aprobat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Inspirația a fost organizarea Curților de Apel, un sistem juridic care, prin natura sa, este mai rigid, într-unul care s-a dovedit a fi eficient. Poate fi perfectibil. Ne putem inspira din el.

Eu am explicat în conferința de presă că avem de parcurs mai multe etape, obiectivul fiind acela de a genera primul document de reorganizare administrativ-teritorială a României din ‘68 încoace, un document robust și care să stea în picioare, în perspectiva angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Îl vom dezbate. Suveran este Guvernul pe acest subiect.

Noi am propus un mecanism de comitete județene de reorganizare care, pe baza unei matrici a sustenabilității, care include șase criterii, total apolitice, să ajungem să creăm comunități mai puternice, regiuni mai puternice, orașe mai puternice. De aici a plecat. Avem anul 2028, când începe Cadrul Financiar Multianual (al UE-n.red.). Eu văd, la Bruxelles, în Comisia Regi, aud mereu de orașe, competiție.

Trebuie să convenim că banii europeni vor fi tot mai scumpi, în sensul că vor fi tot mai greu de obținut. Banii de Coeziune vor fi mai puțini și vor fi în competiție cu agricultura. Vor fi mai puțini, pentru că, Uniunea Europeană a schimbat placa și pune coeziunea oarecum în plan secund, prioritizând inovarea, armamentul, tehnologia. Degeaba avem cea mai prosperă regiune de pe mapamond din toate punctele de vedere, dacă nu putem să o și apărăm…

a declarat Dragoș Benea la Digi 24 Dragoș Benea

Maramureș și Satu Mare, exemple de comasare

Europarlamentarul PSD a oferit exemple concrete de județe care ar putea fi reunite pentru a beneficia de resurse mai mari și o capacitate sporită de accesare a finanțărilor europene. Maramureșul și Satu Marele sunt menționate ca un posibil județ unitar, mai puternic și mai pregătit să absoarbă fonduri.

Benea a subliniat că în orice analiză cost-beneficiu, populația și demografia trebuie să fie criterii esențiale. Reorganizarea comunelor are ca scop reducerea numărului de funcții administrative, ceea ce ar trebui să se traducă în economii bugetare și servicii publice mai bune pentru cetățeni.

Am urmărit cu atenție toate aceste combinații pe care le-ați făcut pe județe. De exemplu Maramureșul cu Satu Mare pot fi foarte bine un județ mai puternic și mai pregătit să absoarbă fonduri europene. Înțeleg că Ialomița cu Călărașiul deja se gândesc la o comasare voluntară, dacă pot să spun așa. Toate au obiectivul de a deveni mai pregătite și mai capabile de a absorbi fonduri europene, de a-și crește capacitatea administrativă, de a face față cerințelor pe care le au și programele europene și programele naționale, acolo unde indicatorii demografici, indicatorii de trend demografic sunt foarte importanți.

În orice analiză cost-beneficiu, populația și demografia trebuie să fie un criteriu.

a adăugat Dragoș Benea Dragoș Benea

Opoziție politică și necesitatea solidarității statului

Dragoș Benea a recunoscut că proiectul va întâmpina rezistență în toate partidele politice, dar a susținut că la nivelul conducerii PSD există voința de a duce reformele până la capăt. Conducerea social-democrată intenționează să promoveze nu doar reorganizarea teritorială, ci și restructurarea companiilor de stat și a agențiilor guvernamentale, proces coordonat de vicepremierul Marian Neacșu.

Vicepreședintele PSD a avertizat că dacă statul nu este solidar cu încercările cetățenilor, care au suportat sacrificii în ultimii doi ani, se riscă o situație similară cu cea a Societății de Transport București (STB), în insolvență.

Rezistența va fi peste tot, în toate partidele. Eu am detectat în mod concret, la vârful conducerii partidului o dorință de a merge până la capăt și pe reorganizarea administrativ-teritorială și pe reforma companiilor de stat și a agențiilor guvernamentale, unde coordonează vicepremierul Marian Neacșu. De fapt, este un mesaj clar către toți românii că, dacă tot le cerem atâtea sacrificii în ultimii doi ani, statul trebuie să vină și el cu o dovadă clară că este dispus la niște reparații. N-aș putea spune sacrificii, că nu vorbim de sacrificiile statului. Dar cetățeanul, în ultimii doi ani, a tot fost supus la niște încercări grele.

Și dacă statul nu este solidar cu aceste încercări ale cetățeanului, mai devreme sau mai târziu o să ajungem ca la STB, la București, cu societatea în insolvență..

a avertizat Dragoș Benea Dragoș Benea
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