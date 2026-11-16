FBI și SRI au destructurat o rețea de hackeri ruși. Routere din întreaga lume erau folosite pentru furtul de date sensibile**
FBI și SRI au destructurat o rețea de hackeri ruși / Profimedia
FBI și SRI au participat la operațiunea Masquerade, prin care a fost destructurată o rețea de hackeri ruși GRU ce folosea routere compromise pentru furtul de date.
O amplă operațiune internațională de combatere a spionajului cibernetic, desfășurată de FBI împreună cu servicii de informații din mai multe state, a dus la destructurarea unei infrastructuri informatice controlate de hackeri asociați serviciului de informații militare al Rusiei (GRU). România a participat la această acțiune prin intermediul Serviciului Român de Informații (SRI).
Operațiunea, denumită „Masquerade”, a vizat o rețea de routere compromise, utilizate de gruparea rusă APT28, cunoscută și sub numele de Fancy Bear, pentru interceptarea comunicațiilor și obținerea unor informații confidențiale.
Potrivit autorităților americane, dispozitivele vulnerabile erau folosite pentru a facilita atacuri informatice asupra unor ținte din întreaga lume, în special din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurilor critice.
Hackerii ruși au compromis routere pentru a fura parole și date confidențiale
Investigațiile FBI au arătat că hackerii asociați GRU exploatau, cel puțin din 2024, vulnerabilitățile unor routere conectate la internet, inclusiv echipamente produse de compania TP-Link.
Atacatorii obțineau acces neautorizat la dispozitive și modificau setările sistemului DNS (Domain Name System), redirecționând solicitările de conectare către servere controlate de infrastructura rusă.
Prin această metodă, hackerii puteau intercepta informații sensibile transmise de utilizatori, printre care parole, tokenuri de autentificare, e-mailuri și date despre activitatea online.
Conform FBI, rețeaua a compromis un număr mare de dispozitive din Statele Unite și din alte țări, atacatorii selectând ulterior victimele considerate relevante pentru activitățile de spionaj.
Printre obiectivele urmărite se aflau informații militare, date guvernamentale și informații referitoare la infrastructuri esențiale pentru funcționarea statelor.
Operațiunea „Masquerade”, desfășurată cu sprijinul serviciilor de informații din mai multe țări
Pentru neutralizarea infrastructurii informatice, FBI și Departamentul de Justiție al Statelor Unite au desfășurat o intervenție tehnică autorizată de instanță.
Operațiunea a vizat routerele compromise de pe teritoriul american. Autoritățile au transmis comenzi speciale către dispozitivele afectate, prin care au eliminat setările DNS malițioase, au restabilit configurările legitime și au împiedicat accesul atacatorilor prin metodele inițiale de compromitere.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul unor parteneri internaționali, printre care Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA), precum și servicii și instituții de securitate din Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina.
Participarea României a fost asigurată de SRI, prin intermediul Centrului Național Cyberint.
SRI: Infrastructuri din România au fost vizate de atacurile cibernetice
Serviciul Român de Informații a confirmat implicarea în operațiunea internațională și a precizat că infrastructura utilizată de actorul cibernetic rus a afectat entități din mai multe state, inclusiv din România.
Potrivit instituției, prin intermediul routerelor compromise au fost colectate parole, tokenuri de autentificare și alte informații sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul navigării pe internet.
SRI a subliniat că astfel de atacuri demonstrează riscurile generate de utilizarea echipamentelor de rețea vulnerabile sau care nu mai beneficiază de actualizări de securitate.
Autoritățile recomandă utilizatorilor să verifice periodic starea dispozitivelor conectate la internet și să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea rețelelor personale și profesionale.
Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a-și proteja routerele
În urma operațiunii, FBI și partenerii internaționali au transmis o serie de recomandări pentru reducerea riscului de compromitere a echipamentelor de rețea.
Printre principalele măsuri de securitate se numără:
Înlocuirea routerelor care au ajuns la sfârșitul perioadei de suport tehnic și nu mai primesc actualizări de securitate.
Instalarea celor mai recente versiuni de firmware disponibile pentru dispozitive.
Verificarea setărilor DNS și a autenticității conexiunilor realizate prin intermediul routerelor.
Revizuirea regulilor firewall pentru limitarea accesului neautorizat de la distanță.
Verificarea periodică a configurației echipamentelor și eliminarea setărilor suspecte.
Autoritățile americane recomandă în mod special proprietarilor de routere TP-Link să consulte documentația producătorului și să verifice dacă dispozitivele lor necesită actualizări sau înlocuire.
Operațiunea „Masquerade” reprezintă o nouă acțiune internațională împotriva infrastructurilor cibernetice asociate serviciilor de informații rusești și evidențiază importanța cooperării dintre state în combaterea spionajului informatic.
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