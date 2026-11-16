Vremea se schimbă radical în România: ploi în aproape toată țara, ninsori la munte și temperaturi de până la 20 de grade

ANM anunță ploi în aproape toată România și ninsori la munte. Temperaturile cresc treptat, iar miercuri maximele pot ajunge la 20 de grade.
România se pregătește pentru o nouă schimbare a vremii. Ploile se vor extinde treptat în majoritatea regiunilor, iar în zonele montane, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii anunță însă și o veste bună: temperaturile vor crește în următoarele zile, iar maximele vor ajunge chiar și la 20 de grade Celsius.
Potrivit prognozei prezentate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 16 noiembrie, precipitațiile vor afecta în special vestul și sud-vestul țării, urmând ca în cursul nopții să se extindă în cea mai mare parte a teritoriului.
Ploi în mai multe regiuni ale țării. Unde se vor înregistra cele mai mari cantități de precipitații
În cursul zilei de luni, va ploua în Banat, Crișana și în cea mai mare parte a Olteniei. Precipitații locale sunt așteptate și în Muntenia, în timp ce în celelalte regiuni ploile vor apărea pe suprafețe restrânse.
Situația se va schimba începând din timpul nopții, când înnorările și precipitațiile vor cuprinde majoritatea zonelor din România.
Cele mai importante cantități de apă sunt prognozate în masivele montane din vestul și nord-vestul țării. Aici se vor acumula inițial între 10 și 15 litri de apă pe metru pătrat, iar până marți dimineață, izolat, valorile pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat.
La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în anumite zone montane se va depune un nou strat de zăpadă.
Ninsori la munte, dar temperaturile încep să crească
Deși începutul săptămânii aduce vreme rece și precipitații, meteorologii anunță o încălzire treptată în majoritatea regiunilor.
Luni, temperaturile maxime se vor situa între 6 și 15 grade Celsius. Marți, valorile termice vor crește și vor ajunge la 9-18 grade, iar miercuri vremea va deveni considerabil mai caldă, cu maxime cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius.
Potrivit meteorologului Raul Ilea, această tendință de încălzire va fi resimțită în cea mai mare parte a țării, chiar dacă perioadele cu precipitații vor continua.
La munte, însă, vremea va rămâne mai rece, iar la altitudini ridicate vor persista condițiile pentru precipitații mixte și ninsori.
Când ajung temperaturile la 20 de grade în România
Miercuri, 18 noiembrie, ar putea fi una dintre cele mai calde zile ale săptămânii, cu temperaturi maxime de până la 20 de grade Celsius.
Încălzirea nu înseamnă însă și dispariția ploilor. Precipitațiile vor continua să apară în mai multe regiuni, iar în vestul și sud-vestul țării sunt posibile acumulări mai importante de apă.
Astfel, românii vor avea parte de o săptămână cu diferențe semnificative de temperatură și fenomene meteorologice specifice unor perioade diferite ale sezonului rece: ploi în zonele joase, ninsori la munte și valori termice apropiate de cele specifice unei perioade mai blânde.
Meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor ANM, în special pentru zonele montane și regiunile în care sunt prognozate precipitații mai abundente.