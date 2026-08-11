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Recomandare pentru turiștii aflați pe litoral: Verificaţi întotdeauna steagul arborat la postul de salvamar

Sfaturi pentru turștii aflați pe litoral

Sfaturi pentru turștii aflați pe litoral

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 13:18
Sursărealitatea.net

În weekend, salvamarii au cerut sprijinul jandarmilor pentru a scoate din apă turiștii care au ignorat steagul roşu.

Salvamarii din stațiunea constănțeană Eforie Nord anunţă, marţi, că marea este calmă.

"Astăzi, marea s-a liniştit. După câteva zile în care vântul puternic, valurile şi curenţii ne-au ţinut în alertă, dimineaţa ne găseşte cu o mare calmă", anunţă aceștia, marţi dimineaţă, într-un mesaj pe Facebook.

La Eforie, temperatura aerului va urca spre aproximativ 30 grade Celsius, iar apa mării are în jur de 25-26 grade Celsius.

"Bucuraţi-vă de mare, dar nu uitaţi: verificaţi întotdeauna steagul arborat la postul de salvamar şi respectaţi indicaţiile salvatorilor. Condiţiile se pot schimba pe parcursul zilei", au avertizat salvamarii.

În weekend, aceştia au cerut sprijinul jandarmilor pentru a scoate din apă turiștii care au ignorat steagul roşu şi s-au aventurat în apa agitată.

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