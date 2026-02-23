Recalcularea pensiilor, pe minus. Peste un milion de bătrâni au pensii mai mici de 1.400 de lei

Sursă: realitatea.net

La doi ani de la marea recalculare care ar fi trebuit sa elimine inechitățile din sistem, peste un milion de români încasează pensii mai mici de 1.400 de lei.

Sunt datele oficiale care vin în al doilea an de austeritate, iar înghețarea veniturilor și creșterea prețurilor îi duc pe cei vulnerabili în pragul sărăciei, potrivit Realitatea Plus.

Cele mai recente date arată că pensionarii sunt într-o situație critică. Au trecut doi ani de zile de la mica recalculare, iar majoritatea românilor încă nu au primit sumele promise. În țara noastră sunt peste 1 milion de pensionari cu un venit sub 1.400 de lei, care nu ajunge nici măcar pentru hrana lunară.

Pensionarii, umiliți de statul român

Aceleași date ne arată că tot peste un milion de pensionari încasează un venit puțin peste 4.000 de lei, dar lunar pierd sume importante după aplicarea contribuției de 10% la sănătate.

De exemplu, un pensionar cu un venit de 3.500 de lei pierde în fiecare lună 50 de lei, sumă care ajunge în fondul CNAS. Puțin peste 1,3 miliarde de lei a strâns statul doar de la pensionari, iar dubla taxare se va aplica pentru încă doi ani de zile.