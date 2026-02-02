Peste 10% dintre români nu și-au permis încălzirea locuinței, în 2024
Franța și Spania, după România în clasament
Datele Eurostat arată că 9,2% din populația Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de nivelul de 10,6% din 2023.
Cei mai mulți oameni care nu îşi pot încălzi în mod suficient locuinţa sunt din Bulgaria şi Grecia (ambele cu 19%), urmate de Lituania (18%) şi Spania (17,5%).
De cealaltă parte, cele mai mici ponderi s-au înregistrat în Finlanda (2,7%), Polonia şi Slovenia (ambele cu 3,3%), Estonia şi Luxemburg (ambele cu 3,6%).
În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu şi-au permis să îşi încălzească în mod suficient locuinţa, în scădere de la 12,5% în anul 2023. România stă mai bine la acest capitol decât Spania (17,5%) şi Franţa (11,8%).
