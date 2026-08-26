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Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii din nordul județului, avertizați în miezul nopții despre posibilitatea căderii unor drone

O nouă alertă RO-Alert în Tulcea

O nouă alertă RO-Alert în Tulcea

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat26 aug. 2026, 23:43
Actualizat26 aug. 2026, 23:50

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați miercuri seară, 26 august, prin sistemul RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a altor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 23:05 și a recomandat populației să se adăpostească.

Mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea

Avertizarea transmisă prin RO-Alert a fost încadrată drept „Alertă Extremă” și a indicat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Alertă Extremă Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min.”

O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei cu Ucraina

Noua avertizare vine la doar câteva ore după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Ținta a fost identificată miercuri, 26 august, la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT, potrivit MApN.

RO-Alert transmis și în timpul zilei

În urma detectării țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul și estul județului Tulcea.

Un prim mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15 către populația din zonele vizate.

Noua alertă transmisă la ora 23:05 avertizează din nou locuitorii asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le indică măsurile de protecție care trebuie urmate.

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