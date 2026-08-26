Advertising
Social· 1 min citire
Un arădean a primit amendă după ce a înjurat polițiștii locali pe TikTok. Cât trebuie să plătească
Poliție
Un bărbat de 42 de ani din Arad a fost amendat cu 1.000 de lei după ce a filmat o patrulă de polițiști locali în timpul unei intervenții și a publicat ulterior imaginile pe TikTok, însoțite de injurii și expresii jignitoare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:15O nouă alertă în Tulcea. Armata anunță o țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu România
- 14:12Medic din Arad, condamnat la trei ani cu suspendare după moartea unui nou-născut
- 13:10Trei fraţi români, lideri ai unei bande specializate în infracţiuni informatice, au fost prinşi în Italia
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News