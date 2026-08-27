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Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene. Anunțul IGSU

Ro-Alert/ Arhivă foto

Ro-Alert/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 07:42
SursăRealitatea.Net

Un mesaj RO-Alert a fost emis joi dimineață pentru zona de nord și est a județului Tulcea, în contextul detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Autoritățile le-au recomandat localnicilor să se adăpostească și să rămână în locuri sigure.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis că, în jurul orei 06:54, IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord și est a județului Tulcea.

Avertizarea vine după ce, miercuri seară, autoritățile au emis un alt mesaj RO-Alert pentru nordul județului, populația fiind informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:00.

Autoritățile precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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