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Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene. Anunțul IGSU
Ro-Alert/ Arhivă foto
Publicat27 aug. 2026, 07:42
SursăRealitatea.Net
Un mesaj RO-Alert a fost emis joi dimineață pentru zona de nord și est a județului Tulcea, în contextul detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Autoritățile le-au recomandat localnicilor să se adăpostească și să rămână în locuri sigure.
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