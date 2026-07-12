Nouă înșelăciune prin telefon. Poliția Română avertizează: Nu vă retrageți economiile din bancă!

Publicat 12 iul. 2026, 11:32 Sursă Realitatea.Net

Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune prin care infractorii se folosesc de identitatea unor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor. Escrocii pretind că persoanele vizate au fost victime ale unor fraude financiare și le determină, prin documente falsificate și scenarii alarmante, să își retragă economiile din conturile bancare.

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