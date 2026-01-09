Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik: o „injecție” necesară împotriva unor „psihopați periculoși”

Medvedev justifică atacul cu racheta Oreșnik

Fostul președinte rus, acum vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a afirmat că, de la începutul acestui an, „relaţiile internaţionale s-au transformat într-un adevărat haos”, context în care Rusia „trebuie să se comporte în consecinţă: sunt prea mulţi violenţi în jur” relatează TASS, preluat de news.ro.

Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, Medvedev a recurs la un limbaj extrem, comparând adversarii Rusiei cu pacienți periculoși. „Înţelegând că astfel de bolnavi nu se calmează niciodată cu sfaturile psihiatriilor binevoitori, rămân doar infirmierii cu pumnii mari şi cu faţa impasibilă.

Pentru că psihopaţii periculoşi au nevoie fie de cămaşă de forţă, fie de o injecţie salvatoare cu haloperidol (un neuroleptic folosit în tulburări însoţite de agitaţie psihomotorie - n.r.).

Cum s-a întâmplat în această noapte în vestul Ucrainei banderoiste”, a scris el. Declarațiile vin după ce Rusia a lansat în cursul nopții de joi spre vineri o rachetă balistică hipersonică Oreşnik asupra unei ținte din vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, stat membru NATO.

Aliații europeni ai Kievului au calificat atacul drept o tentativă de intimidare, menită să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina.