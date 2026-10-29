Ce se întâmplă cu salariile polițiștilor în 2027. Anunțul ministrului Marian Neacșu după discuțiile cu sindicatele
Întâlnire sindicate
Angajații Ministerului Afacerilor Interne își vor păstra actualul sistem de plată pentru munca din weekend, a anunțat ministrul Marian Neacșu, după prima întâlnire cu reprezentanții sindicatelor. Vestea vine într-un moment în care polițiștii, jandarmii și ceilalți angajați ai ministerului cer salarii mai bune, plata orelor suplimentare și reguli mai clare pentru pensionare.
În privința majorărilor salariale din 2027, ministrul nu a promis însă nicio sumă. Acesta a explicat că orice creștere va depinde de banii pe care Guvernul îi va avea la dispoziție anul viitor. La discuțiile de joi, 29 octombrie, au fost aduse în atenție și problemele legate de lipsa personalului, condițiile de muncă și drepturile financiare care nu au mai fost actualizate.
Marian Neacșu anunță că plata muncii din weekend va fi păstrată. Ce se întâmplă cu sporurile
Una dintre cele mai importante teme discutate la întâlnirea dintre ministrul de Interne și sindicate a fost plata zilelor de sâmbătă și duminică. Marian Neacșu le-a transmis reprezentanților angajaților că actualele reguli pentru remunerarea muncii în zilele de repaus săptămânal vor fi păstrate. Pentru polițiștii și ceilalți angajați care lucrează în ture, inclusiv în weekend și de sărbători, aceste drepturi sunt importante, mai ales că activitatea lor nu poate fi întreruptă.
Ministrul a vorbit și despre protejarea drepturilor deja câștigate, dar nu a anunțat sporuri noi sau sume suplimentare. Sindicaliștii au cerut, în schimb, să fie rezolvate și problemele privind plata orelor suplimentare, astfel încât munca prestată peste program să fie compensată conform legii.
Salarii mai mari în 2027? Ministrul de Interne spune că totul depinde de banii din buget
Angajații MAI care speră la salarii mai mari anul viitor nu au primit, deocamdată, o promisiune concretă. Marian Neacșu le-a explicat sindicaliștilor că orice majorare trebuie analizată în funcție de banii disponibili și de cheltuielile pe care ministerul le poate susține pe termen lung. Cu alte cuvinte, Guvernul nu a stabilit încă dacă salariile polițiștilor, jandarmilor și pompierilor vor crește în 2027 și nici cu ce procent.
Discuțiile urmează să continue în perioada în care va fi pregătit bugetul pentru anul viitor. Problema salariilor este una importantă pentru angajații ministerului, mai ales după înghețarea veniturilor și creșterea costului vieții. Deși ministrul s-a arătat deschis la îmbunătățirea drepturilor financiare, nu există în acest moment o decizie privind majorarea salariilor.
Norma de hrană, banii de transport și decontarea locuinței. Ce au cerut sindicatele MAI
Reprezentanții sindicatelor au venit la întâlnire și cu alte probleme care îi afectează pe angajații Ministerului de Interne. Printre acestea se numără norma de hrană, banii pentru transport, decontarea cheltuielilor de locuință și actualizarea unor drepturi financiare. Pentru mulți polițiști și jandarmi, aceste sume contează aproape la fel de mult ca salariul de bază, mai ales atunci când lucrează departe de casă sau trebuie să facă zilnic naveta.
Sindicaliștii vor reguli clare și bani suficienți pentru plata tuturor drepturilor prevăzute de lege. Deocamdată, conducerea MAI nu a anunțat modificări concrete pentru aceste beneficii și nici un calendar pentru eventualele actualizări. Problemele au fost discutate, iar reprezentanții ministerului urmează să analizeze ce soluții pot fi aplicate.
Pensionarea polițiștilor, o altă problemă importantă. Sindicatele cer reguli clare
La întâlnirea cu Marian Neacșu s-a discutat și despre pensionarea angajaților MAI, un subiect care a provocat numeroase nemulțumiri în ultimul an. Sindicaliștii vor ca polițiștii și ceilalți angajați să știe din timp ce reguli li se vor aplica atunci când se apropie de finalul carierei. Tema a stârnit tensiuni încă din perioada fostului Guvern Bolojan, când au fost discutate schimbări privind vârsta de pensionare a polițiștilor. La vremea respectivă, reprezentanții angajaților au avertizat că modificările repetate ale legislației ar putea determina multe persoane cu experiență să părăsească sistemul. Noul ministru a vorbit despre nevoia de stabilitate profesională, dar nu a anunțat schimbări ale vârstei de pensionare sau ale modului de calcul al pensiilor.
Lipsa polițiștilor și jandarmilor, discutată la Ministerul de Interne. Ce soluții caută conducerea
O altă problemă adusă în atenția ministrului este deficitul de personal din structurile MAI. Sindicaliștii spun că lipsa angajaților pune presiune pe cei rămași la serviciu, care trebuie să acopere mai multe ture și să facă față unui volum tot mai mare de muncă. La întâlnirea de joi au fost discutate posibilitățile de recrutare, ocuparea posturilor de conducere și accesul angajaților la cursuri de pregătire profesională.
Marian Neacșu a subliniat că ministerul are nevoie atât de oameni noi, cât și de păstrarea celor cu experiență, care cunosc bine activitatea din teren. Conducerea instituției vrea să găsească soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, însă nu a anunțat câte posturi vor fi scoase la concurs sau când ar putea începe noi angajări.
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