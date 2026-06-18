Amenzi rutiere mai mari de la 1 iulie 2026. Cât vor plăti șoferii pentru greșelile din trafic

Șoferii trebuie să știe că, de luna viitoare, amenzile rutiere vor fi mai mari. Punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, iar salariul minim va crește de la 1 iulie 2026.
Astfel, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216,5 lei. Asta înseamnă că toate sancțiunile din Codul Rutier vor crește, în funcție de numărul de puncte-amendă prevăzut pentru fiecare abatere.
Cum se calculează noile amenzi din Codul Rutier 2026
Pentru ca șoferii să știe la ce sume să se aștepte, amenzile au fost recalculate pentru fiecare dintre cele cinci clase de sancțiuni. Unele abateri sunt considerate mai ușoare, în timp ce altele pot aduce amenzi mari și chiar suspendarea permisului. Chiar dacă sumele cresc, rămâne valabilă regula prin care amenda poate fi plătită la jumătate din minimul prevăzut de lege. Pentru asta, plata trebuie făcută în cel mult 15 zile calendaristice. Este cea mai simplă cale prin care un șofer poate reduce suma pe care o are de achitat după o greșeală în trafic.
Clasa I: amenzi între 433 și 649,5 lei
Clasa I include abaterile sancționate cu două sau trei puncte-amendă. Este cea mai mică categorie de sancțiuni, dar sumele nu mai sunt deloc mici. În această clasă intră, de exemplu, schimbarea benzii de circulație pe autostradă fără respectarea regulilor sau ieșirea din sensul giratoriu fără semnalizare. Sunt greșeli pe care mulți șoferi le fac din grabă sau neatenție, dar care pot aduce amenzi de câteva sute de lei.
Clasa a II-a: amenzi între 866 și 1.082,5 lei
Clasa a II-a include sancțiuni de patru sau cinci puncte-amendă. Aici intră abateri care țin de regulile de bază la volan și de siguranța celor aflați în mașină. Una dintre cele mai întâlnite greșeli este nepurtarea centurii de siguranță. Pot fi amendați atât șoferii, cât și pasagerii care nu poartă centura. Tot în această categorie intră și folosirea telefonului la volan, atunci când șoferul îl ține la ureche și nu folosește căști sau un sistem hands-free.
Clasa a III-a: amenzi între 1.299 și 1.732 de lei
Clasa a III-a cuprinde sancțiuni de la șase la opt puncte-amendă. În această categorie, amenzile sunt deja foarte mari și pot depăși valoarea unui salariu minim pentru o singură abatere. Una dintre cele mai frecvente greșeli este depășirea vitezei legale cu 31 până la 40 km/h. Acest lucru se întâmplă des pe drumurile naționale și europene, mai ales atunci când șoferii intră în sate sau orașe cu viteză prea mare și sunt surprinși de radar înainte să încetinească.
Clasa a IV-a: amenzi între 1.948,5 și 4.330 de lei
Clasa a IV-a este cea mai dură categorie de sancțiuni pentru șoferii persoane fizice. Amenzile sunt foarte mari, iar în multe cazuri șoferul rămâne și fără permis. În această clasă intră depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h. Tot aici este sancționat și condusul după consumul de alcool, atunci când fapta este încadrată ca abatere contravențională, adică sub limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge.
Clasa a V-a: amenzi între 4.546,5 și 21.650 de lei
Clasa a V-a se aplică doar firmelor, adică persoanelor juridice care dețin mașini. În această categorie, amenzile pot ajunge la sume foarte mari. De exemplu, dacă o mașină de firmă este surprinsă de radar sau de camere video în timp ce se comite o abatere, poliția cere firmei să spună cine se afla la volan. Dacă firma nu răspunde, răspunde prea târziu sau nu trimite datele șoferului, poate primi o amendă foarte mare, calculată în această clasă de sancțiuni.