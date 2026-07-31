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Actualitate· 2 min citire
Comisia Europeană intervine după incidentele cu inteligența artificială. OpenAI și Anthropic, vizate
OpenAI
Comisia Europeană a purtat discuții cu OpenAI și Anthropic după incidentele recente în care modelele lor de inteligență artificială au fost implicate în acțiuni neautorizate în timpul testelor de securitate. Demersul vine înainte de intrarea în vigoare a unor noi reguli europene privind utilizarea și transparența sistemelor de inteligență artificială.
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