Canicula schimbă regulile pe șosele. Restricții de tonaj anunțate în mai multe județe

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că, în cursul zilei de duminică, între orele 12:00 și 20:00, în condițiile avertizării meteorologice cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Arad, Bihor și Satu Mare.

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