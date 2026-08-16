Accident de autocar în Ungaria: Polonia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta, anunță Tusk

Publicat 16 aug. 2026, 16:13 Sursă realitatea.net

Varșovia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta în urma accidentului din noaptea de sâmbătă spre duminică, soldat cu 12 morți și cel puțin 10 răniți grav, a anunțat prim-ministrul polonez Donald Tusk, informează AFP.

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