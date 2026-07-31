Advertising
Sanatate· 1 min citire
SANITAS: Niciun scenariu favorabil pentru angajații din sănătate în proiectul Legii salarizării
Grevă SANITAS
Reprezentanții Federației SANITAS susțin că actualul proiect al Legii salarizării nu este favorabil angajaților din sistemul sanitar, indiferent de scenariul analizat. Concluzia a fost anunțată după o ședință de lucru de opt ore desfășurată la Ministerul Sănătății.
Citește și
- 09:52Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai foame când suntem obosiți?
- 07:51Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele
- 15:04Moment emoționant la protestul din Sănătate. O pensionară a venit cu lacrimi în ochi să susțină cadrele medicale
- 14:30Posturile din spitale vor putea fi ocupate. Camera Deputaților a votat legea în plină grevă în sănătate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News