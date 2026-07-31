Greva generală din spitale, suspendată.”Proiectul actual al legii salarizării nu mai există pentru noi”

Greva generală din spitale a fost suspendată, după ce Federația SANITAS a anunțat că protestul și-a atins o parte dintre obiectivele propuse. Decizia a fost luată de Consiliul Național SANITAS, în contextul în care Camera Deputaților a aprobat deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar, iar adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată.
Sindicaliștii subliniază însă că suspendarea nu înseamnă încetarea conflictului de muncă, ci oferirea unei șanse pentru reluarea negocierilor privind un nou proiect de lege a salarizării, pe care îl consideră mai echitabil.
Într-un mesaj adresat membrilor de sindicat, conducerea SANITAS susține că mobilizarea angajaților din sănătate și asistență socială a avut rezultatele așteptate și că protestul a făcut cunoscute problemele cu care se confruntă sistemul public.
SANITAS: „Am fost auziți”
Reprezentanții federației afirmă că una dintre victoriile obținute este aprobarea, în Camera Deputaților, a unui amendament la Legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sistem, în limita bugetului aprobat. Totodată, sindicaliștii salută amânarea adoptării Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.
„Astăzi putem spune cu toată convingerea: Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită”, au transmis reprezentanții organizației.
Legea salarizării, principala miză
Federația SANITAS susține că proiectul actual al legii salarizării este „inechitabil și lipsit de logică economică” și afirmă că, în forma actuală, acesta nu mai poate constitui baza negocierilor.
Sindicaliștii spun că au prezentat argumente și calcule atât factorilor politici, cât și experților Băncii Mondiale și invocă inclusiv o decizie a instanței potrivit căreia Guvernul interimar nu ar avea competența politică de a promova un asemenea proiect legislativ.
Două obiective pentru perioada următoare
Potrivit SANITAS, suspendarea grevei are rolul de a permite reluarea dialogului pentru elaborarea unei noi legi a salarizării. Sindicaliștii anunță că vor urmări două obiective: negocierea unui proiect „mai corect, mai coerent și mai echitabil” și purtarea acestor negocieri cu un factor politic care are mandat legal de decizie, fie Parlamentul, fie un viitor guvern cu puteri depline.
Federația precizează că va reanaliza suspendarea grevei în momentul în care un nou proiect de lege va fi înregistrat în Parlament.
Protestele rămân în stand-by
Conducerea SANITAS insistă că suspendarea nu înseamnă închiderea conflictului de muncă.
„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, se arată în mesajul transmis membrilor.
Sindicaliștii precizează că, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, greva generală poate fi reluată fără reluarea întregii proceduri legale.
SANITAS, alianță cu cele cinci mari confederații sindicale
În paralel, SANITAS anunță că și-a extins acțiunile sindicale împreună cu cele cinci mari confederații sindicale – CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian –, care cer negocierea unei noi legi a salarizării pentru întregul sector public.
Potrivit organizațiilor sindicale, noul act normativ trebuie negociat cu partenerii sociali și adoptat de un executiv sau de un Parlament cu mandat deplin, nu în regim de urgență.
Membrii SANITAS rămân în alertă
Federația le cere membrilor să rămână mobilizați și avertizează că în perioada următoare ar putea apărea dezinformări privind situația protestului.
„Greva SANITAS nu se termină. Ea se suspendă până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice”, transmit sindicaliștii.
Până atunci, membrii SANITAS vor continua să poarte banderole și vor rămâne în stare de alertă, în timp ce conducerea federației va continua demersurile pentru negocierea unei noi legi a salarizării.