Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ți se zbate ochiul?

Scris deCatalina Anghel
Publicat10 sept. 2026, 11:22
Actualizat10 sept. 2026, 11:25

Ți s-a întâmplat să ți se zbată pleoapa fără un motiv aparent? În ediția de azi - Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică de ce apare miochimia, un fenomen benign provocat cel mai des de oboseală, stres sau excesul de cofeină, și de ce acest semnal al organismului nu ar trebui ignorat.

Acest fenomen, numit miochimie, este de obicei benign. Este cauzat de oboseală, stres sau exces de cofeină. Mușchii mici ai pleoapei devin hiperactivi.

Nu este periculos.Dar este un semnal clar că organismul are nevoie de pauză. Mic. Dar relevant. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

miochimiarealitatea medicalănicole păcurarude ce se zbate ochiul

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe