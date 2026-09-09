Nicușor Dan amână desemnarea premierului. Luca Niculescu, varianta care complică negocierile cu PSD

Printre variantele luate în calcul se află Luca Niculescu, însă nominalizarea acestuia ar putea complica discuțiile cu PSD.
Nicușor Dan a amânat pentru câteva zile desemnarea viitorului premier, în condițiile în care negocierile dintre partidele proeuropene nu au dus încă la formarea unei majorități parlamentare clare.
Președintele așteaptă o majoritate
Șeful statului nu vrea să facă o nouă desemnare înainte de a avea garanția că viitorul candidat poate obține voturile necesare în Parlament. Pentru învestirea unui Guvern sunt necesare cel puțin 233 de voturi.
Nicușor Dan ar urma să organizeze consultări cu partidele, însă acestea vor avea loc după ce formațiunile vor ajunge la o formulă de colaborare care să asigure susținerea noului Executiv. Președintele a transmis în repetate rânduri că își dorește o majoritate proeuropeană.
Luca Niculescu, una dintre variantele președintelui
Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat, este considerat una dintre variantele preferate de Nicușor Dan pentru funcția de premier.
Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, președintele ar lua în calcul un premier independent, iar Niculescu se află printre numele vehiculate alături de Alexandru Nazare. O eventuală nominalizare ar depinde însă de capacitatea partidelor de a construi o majoritate în jurul candidatului.
PSD nu ar agrea varianta
Social-democrații susțin în continuare ideea unui Guvern construit în jurul PSD și negociază pentru formarea unei majorități parlamentare. Potrivit surselor politice, varianta Luca Niculescu ar putea face mai dificile aceste negocieri, deoarece PSD își dorește o poziție importantă în viitoarea formulă de guvernare.
În acest moment sunt discutate mai multe scenarii pentru viitorul Guvern. Pe lângă Niculescu și Nazare, printre numele vehiculate se află Sorin Grindeanu și alte variante independente.
Nicușor Dan trebuie să desemneze viitorul premier înainte de plecarea la Adunarea Generală a ONU, programată în perioada 21-24 septembrie. Până atunci, negocierile dintre partide ar trebui să clarifice formula unei eventuale majorități.