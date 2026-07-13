Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este greu să ne concentrăm?

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 13 iul. 2026, 08:44

De ce ne fuge atenția și de ce ne este tot mai greu să ne concentrăm? Nicole Păcuraru, explică factorii care ne afectează concentrarea și soluțiile pentru a ne recăpăta echilibrul mental.

Dificultatea de concentrare este tot mai frecventă, mai ales într-o lume plină de stimuli. Creierul nostru nu a fost conceput pentru multitasking constant.
Fiecare notificare, sunet sau întrerupere consumă resurse mentale. Chiar dacă revii rapid la task, creierul are nevoie de timp pentru a se reconecta complet.
Oboseala, lipsa somnului și stresul amplifică această problemă. Practic, capacitatea de concentrare scade atunci când corpul nu este odihnit.
Un truc simplu este să lucrezi în intervale de timp concentrate, urmate de pauze scurte. Această alternanță ajută creierul să funcționeze mai eficient.
De asemenea, reducerea distragerilor poate avea un impact major.
Concentrarea nu este doar o abilitate. Este o resursă care trebuie protejată. 

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