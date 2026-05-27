Victorie pentru apicultorii români: inițiativa AUR pentru susținerea apicultorilor a trecut de votul Parlamentului

Scris de Daniel Onescu Publicat: 27 mai 2026, 15:23

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a obținut miercuri, în ședința de plen a Camerei Deputaților, ajutorul pe care producătorii din sectorul apicol îl solicitau din partea statului român. Proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori a trecut cu votul majorității deputaților.

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