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Politica· 1 min citire
Trump spune că nu vrea continuarea loviturilor împotriva Iranului și cere populației să se ridice
Donald Trump, președintele SUA
Publicat2 sept. 2026, 10:40
SursăRealitatea.net
Președintele american Donald Trump a transmis că nu dorește continuarea atacurilor asupra Iranului, într-un moment de escaladare majoră a conflictului din regiune. Liderul de la Casa Albă le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva actualei conduceri de la Teheran.
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