TENSIUNI LA VÂRFUL ȚĂRII. NICUȘOR DAN ADMITE PROMISIUNEA NERESPECTATĂ PRIVIND CREȘTEREA TVA
"Nu am voie să mă enervez pe el"
Președintele Nicușor Dan a recunoscut că Guvernul s-a instalat pe promisiunea de a nu crește TVA, însă ulterior premierul Bolojan i-a transmis că nu se poate altfel să reducă deficitul bugetar. Totodată, șeful statului precizează că, în contextul neînțelegerilor cu prim-ministrul, „nu are voie să se enerveze pe Bolojan”, spune Nicușor Dan.
Nicusor Dan: Dacă vorbim despre TVA, în momentul în care Guvernul s-a instalat, s-a instalat pe această promisiune. Ar fi fost dificil ca eu să revin, când toată lumea se uita la noi si, cumva, să blochez.
A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format Guvernul. După care, pe niște calcule - cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord -, dar Guvernul a spus <<Numai așa putem>>, spunând ca are alte date decât cele pe care le avusesem când am făcut înțelegerea. Una peste alta, niciodată în politică - de asta există meseria asta de politician - oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung.
Moderator: Deci nu va enervează Ilie Bolojan?
Nicusor Dan: Nu am voie să mă enervez.
