Publicat 3 aug. 2026, 09:34 Sursă realitatea.net

Statele Unite şi Iranul ar putea relua astăzi negocierile, potrivit preşedintelui Donald Trump, care nu a precizat însă unde vor avea loc discuţiile sau cine va participa la ele.

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