SORIN GRINDEANU: NU PARTICIPĂM LA ŞEDINŢELE COALIŢIEI PÂNĂ CÂND CEI DE LA USR NU DAU DOVADĂ DE MATURITATE POLITICĂ

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecaţi mâine!"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, 6 august, că membrii din conducerea partidului au hotărât să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când „cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea”, în contextul în care au încercat să blocheze funeraliile de stat şi doliul naţional pentru fostul președinte Ion Iliescu.

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecaţi mâine, la rândul lor! PSD are respect faţă de instituţiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar şi în şedinţe oficiale de Guvern.

De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la şedinţele Coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea!”, a transmis Sorin Grindeanu, miercuri, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Solicităm tuturor oamenilor politici să arate respect şi decenţă faţă de primul preşedinte al României democratice”

De asemenea, liderul interimar al PSD a făcut un apel la toți oamenii politici să arate respect şi decenţă faţă de primul preşedinte al României democratice, „cel care a condus România pe drumul european şi euroatlantic”.

O şedinţă a coaliţiei pe tema definitivării pachetului doi de măsuri de reformă urma să aibă loc, miercuri, la Palatul Victoria, de la ora 11.00.

Social-democraţii au acuzat, marţi, atitudinea lipsită de respect, decenţă şi umanitate faţă de Ion Iliescu pe care au afişat-o cei din USR, pornind de la încercarea de a bloca funeraliile de stat şi doliul naţional după decesul fostului președinte.