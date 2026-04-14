Dronele rusești căzute în Tulcea au convins Ministerul Apărării că România are nevoie de apărare în acest domeniu

Sursă: realitatea.net

Ministerul Apărării Naționale organizează exerciții de apărare împotriva dronelor în Poligonul Capu Midia, în perioada 14-24 aprilie. La exerciții vor participa peste 500 de militari și specialiști din România și din țări membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Exercițiul Eastern Phoenix 2026 la Capu Midia

În perioada 14-24 aprilie, Poligonul Capu Midia găzduiește exercițiul Eastern Phoenix 2026 (EAPH 26), o inițiativă de amploare organizată de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO. Această activitate complexă reunește autorități militare și operatori economici din industria de armament, atât din plan intern, cât și internațional, având ca obiectiv central experimentarea unor noi tehnologii menite să combată amenințările generate de sistemele aeriene fără pilot.

Participare internațională și expertiză NATO-Ucraina

La eveniment participă aproximativ 500 de militari și specialiști, reprezentând România și alte state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Pe lângă unitățile operative, exercițiul beneficiază de prezența unor experți din comandamentele și agențiile de profil ale NATO, precum și de implicarea Centrului Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (JATEC). Colaborarea este extinsă și către sectorul privat, numeroase firme românești și străine prezentându-și soluțiile tehnice pentru detectarea și neutralizarea dronelor în condiții reale de antrenament.

Primul pas în Inițiativa de Contracarare Stratificată a UAS

EAPH 26 marchează debutul practic al Inițiativei de Contracarare Stratificată a UAS (LCI-X), unul dintre cele mai importante programe strategice ale ACT. Această inițiativă vizează direct consolidarea capacității defensive a NATO prin activități integrate de inovare și experimentare. Programul pune accent pe dezvoltarea unor mecanisme de răspuns eficiente în fața provocărilor tehnologice actuale, transformând poligonul de la malul mării într-un laborator operațional pentru tactici de ultimă generație.

Parteneriatul dintre Armata României și industria de apărare

Prin organizarea acestui exercițiu, Armata României și Comandamentul Aliat își reafirmă angajamentul de a identifica soluții optime pentru securizarea spațiului aerian în fața sistemelor fără pilot. Activitatea subliniază importanța parteneriatului cu industria de armament, facilitând testarea, evaluarea și integrarea tehnologiilor relevante direct în plan operațional. Astfel, experiența dobândită la Capu Midia contribuie la adaptarea constantă a capabilităților Alianței la dinamica rapidă a provocărilor de securitate contemporane.