Care este prima țară europeană unde se propune acest demers

Premieră în Europa: O țară membră NATO face primul pas oficial spre ieșirea din blocul militar. Zoran Stevanović, șeful legislativului din Slovenia, a declanșat o undă de șoc prin propunerea unui referendum anti-NATO și anunțarea unei vizite iminente la Moscova.

Noul context politic de la Ljubljana aduce în prim-plan o schimbare radicală de direcție. Zoran Stevanović, recent ales președinte al Parlamentului Sloveniei, și-a reafirmat angajamentul de a organiza un referendum privind retragerea țării din NATO. Potrivit declarațiilor citate de Kyiv Post, liderul Partidului Adevărului susține că acest demers reprezintă o promisiune electorală fermă făcută cetățenilor, menită să redea țării controlul asupra propriei securități.

Stevanović promovează o viziune bazată pe suveranitate, subliniind necesitatea ca centrul de decizie al Sloveniei să redevină capitala țării, și nu Bruxelles-ul. Deși militează pentru o politică externă mai independentă, acesta recunoaște pragmatic importanța apartenenței la Uniunea Europeană, notând că un „Sloxit” economic nu ar beneficia, în prezent, de un sprijin public majoritar datorită avantajelor financiare evidente.

Neutralitate militară și distanțarea de organismele internaționale

Agenda noului președinte al Parlamentului nu se limitează doar la Alianța Nord-Atlantică. Stevanović intenționează să pună în aplicare și alte puncte controversate din programul său politic, printre care și retragerea Sloveniei din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Argumentul central al acestuia este evitarea oricăror angajamente externe, fie ele militare sau diplomatice, care nu servesc direct intereselor naționale.

În viziunea sa, Slovenia ar trebui să adopte o poziție de neutralitate, evitând implicarea în conflicte care depășesc granițele sale. Această abordare reflectă o dorință de izolare de tensiunile geopolitice actuale, liderul sloven considerând că resursele și eforturile diplomatice ale țării trebuie concentrate exclusiv pe nevoile interne.

„Punți” către Moscova în plină ruptură între Est și Vest

Unul dintre cele mai surprinzătoare semnale transmise de la Ljubljana vizează viitoarele vizite oficiale. Deși are deja planificate deplasări la Skopje și Copenhaga, Zoran Stevanović a declarat deschis că intenționează să viziteze Moscova în viitorul apropiat. Oficialul sloven a explicat că dorește să construiască „punți de legătură” și să coopereze cu toate statele, ignorând barierele diplomatice ridicate recent între Occident și Federația Rusă.

Aceste declarații survin într-un moment de vulnerabilitate pentru Alianță, pe fondul criticilor dure venite de la Washington. Președintele american Donald Trump a descris recent NATO drept un „tigru de hârtie”, sugerând posibilitatea unei retrageri a Statelor Unite. Tensiunile sunt alimentate și de Secretarul de Stat Marco Rubio, care a indicat o posibilă reexaminare a relației cu partenerii europeni, invocând neînțelegeri privind costurile de apărare și accesul strategic la bazele militare.