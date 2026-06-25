România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război

Publicat 25 iun. 2026, 08:23 Sursă realitatea.net

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate activă” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în urma unor declarații ale secretarului general al Alianței, Mark Rutte.

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