„România Nu Este de Vânzare”: Opoziția depune astăzi, în Parlament, moțiune împotriva Guvernului Bolojan
Zi crucială în Parlament. Opoziţia urmează să depună, astăzi, moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.
Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a declarat că moţiunea de cenzură intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” a strâns deja 119 semnături şi este susţinută şi de grupul parlamentar AUR.
Aceasta va fi depusă astăzi, la ora 12.00, urmând ca săptămâna viitoare, cel mai probabil, să fie fi citită, dezbătută, dar și votată în plenurile reunite al Camerei Deputaților.
Moțiunea de cenzură, un atac al opoziției asupra guvernului condus de Ilie Bolojan, vine după asumarea în Parlament a reformei pensiilor speciale. Totodată, opoziția spune că premierul nu a dat explicații cu privire la măsurile haotice din punct de vedere economic, dar de asemenea și la scandalului în care au fost implicați mai mulți miniștri din cadrul cabinetului său.
