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Daniel Bîrligea poate ajunge în Italia. O echipă din Serie A s-a interesat de atacantul celor de la FCSB

Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 15:49

Daniel Bîrligea a intrat pe lista lui Frosinone, formație nou-promovată în Serie A, care caută soluții pentru atac în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Atacantul FCSB a atras atenția clubului italian după un început de sezon în care a marcat trei goluri în campionat.

Clubul italian are nevoie de întăriri în ofensivă, iar Bîrligea este una dintre variantele analizate. Informația a fost prezentată de jurnalistul italian Orazio Accomando, care susține că Frosinone monitorizează situația atacantului român.

Frosinone a început sezonul cu un meci fără gol marcat pe teren propriu, împotriva lui Juventus, iar conducerea caută soluții pentru ofensivă.

Trei goluri pentru FCSB

Bîrligea a înscris de trei ori în actualul sezon de SuperLiga. Două dintre goluri au venit în partida cu FC Botoșani, când atacantul a reușit să marcheze și în prelungiri pentru victoria FCSB, scor 3-2.

Interesul lui Frosinone vine după ce, în această vară, Bîrligea a mai fost asociat cu mai multe posibile transferuri. Gigi Becali a dezvăluit anterior că a primit oferte pentru atacant, inclusiv una din Italia.

Transferul, încă departe de a fi oficial

Deocamdată, nu există un acord între FCSB și Frosinone, iar informațiile indică doar interesul formației italiene pentru atacant. Bîrligea are 26 de ani și evoluează la FCSB din 2024. Potrivit datelor actuale, valoarea sa de piață este estimată la 4,5 milioane de euro.

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