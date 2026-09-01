Inflația din zona euro urcă la 3,3%. BCE, pregătită pentru o nouă creștere a dobânzilor

Inflația anuală din zona euro a urcat la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, potrivit estimării preliminare publicate marți de Eurostat. Evoluția vine înaintea unei noi ședințe de politică monetară a Băncii Centrale Europene, care ar putea decide o majorare a dobânzii-cheie.
Datele sunt în linie cu așteptările analiștilor și arată că presiunile asupra prețurilor se mențin peste obiectivul de 2% urmărit pe termen mediu de BCE.
BCE ar putea urca dobânda la 2,5%
Banca Centrală Europeană este așteptată să crească săptămâna viitoare dobânda cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,5%. Ar fi a doua decizie de majorare a costului creditării adoptată în acest an.
Instituția de la Frankfurt a început din nou să înăsprească politica monetară în iunie, fiind prima bancă centrală din grupul G7 care a reacționat prin majorarea dobânzilor în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
August marchează a șasea lună la rând în care inflația din cele 21 de state ale zonei euro se situează peste ținta BCE.
Petrolul și războiul din Iran pun presiune pe prețuri
Creșterea inflației este alimentată inclusiv de scumpirea energiei, după ce prețurile petrolului au avansat cu peste 15% de la începutul lunii august. Piața petrolului este afectată de restricțiile asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transporturile globale de țiței.
Investitorii se tem că presiunile asupra prețurilor ar putea persista mai mult decât se estima, iar aceste așteptări au contribuit și la creșterea randamentelor obligațiunilor.
Guvernatorul Băncii Centrale a Finlandei, Olli Rehn, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a avertizat că autoritățile monetare trebuie să rămână prudente în fața riscului de inflație persistentă.
„Nu ne putem permite o criză a accesibilității în Europa”, a declarat acesta.