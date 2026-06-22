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Paul Stănescu: ”PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR. Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier”

Paul Stănescu

Paul Stănescu

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 23 iun. 2026, 01:02

Paul Stănescu, senator PSD și fost secretar general al partidului, a declarat marți seară că social-democrații au greșit atunci când au exclus orice formulă de guvernare alături de AUR.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier”

Social-democratul a subliniat că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care Guvernul Veștea nu obține votul de învestitură.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

”PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”

În ceea ce privește colaborarea cu AUR, seantorul a afirmat că PSD a greșit atunci când a exclus din start această variantă.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (...) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a mai spus Paul Stănescu.

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