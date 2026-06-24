Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Este un politician care nu își ține cuvântul. Un măr otrăvit”

Publicat 24 iun. 2026, 09:43 Sursă Realitatea.net

Negocierile pentru formarea noului guvern intră într-o etapă tensionată, în timp ce partidele fac ultimele calcule înaintea unei decizii politice majore. Social-democrații au programată o ședință importantă, de la ora 12:00, în care urmează să discute propunerea de premier cu care vor merge mai departe.

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