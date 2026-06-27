Nicușor Dan participă la reuniunea din Polonia. Care este miza discuțiilor

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki. La întâlnire vor mai lua parte președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.
Discuțiile vor viza teme importante pentru securitatea europeană, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Administrației Prezidențiale, liderii vor analiza și efectele instabilității din Orientul Mijlociu, dar și transformările geopolitice actuale.
Temele discutate de liderii prezenți
Administrația Prezidențială transmite că reuniunea va fi dedicată unor subiecte majore pentru regiune. Printre acestea se află întărirea securității europene și modul în care statele trebuie să răspundă provocărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
„În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre”, se arată în comunicatul oficial.
Nicușor Dan va vorbi despre unitatea Uniunii Europene
Cu prilejul reuniunii, președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea menținerii unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul. Șeful statului va reafirma și angajamentul României față de unitatea aliaților și partenerilor din NATO și UE.
Potrivit Administrației Prezidențiale, acest angajament este văzut ca un fundament al securității și prosperității comune. România va susține în continuare cooperarea între statele aliate, mai ales în contextul amenințărilor de securitate din regiune.
Apărare mai puternică pe Flancul Estic al NATO
Un alt subiect important va fi consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO. Administrația Prezidențială arată că președintele României va vorbi despre nevoia de întărire a descurajării și apărării, atât din punct de vedere militar, cât și în fața amenințărilor hibride și cibernetice.
„Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice”, mai arată Administrația Prezidențială.
Reuniunea din Polonia are loc într-un moment în care securitatea regională rămâne o temă centrală pentru statele aflate pe Flancul Estic al NATO. România, Polonia și statele baltice se află printre țările care insistă asupra unei apărări mai puternice și asupra unei coordonări mai strânse în cadrul NATO și al Uniunii Europene.