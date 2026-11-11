Nicușor Dan atrage atenția asupra situației economice a României. Deficit de 150 de miliarde de lei și dobânzi uriașe la datorie
Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Nicușor Dan prezintă cifrele privind deficitul bugetar al României, dobânzile de 60 de miliarde de lei și riscurile economice pentru țară.
Președintele Nicușor Dan a prezentat o serie de date privind situația economică și financiară a României, evidențiind dimensiunea deficitului bugetar, costurile împrumuturilor și riscurile la care este expusă țara în cazul în care nu își respectă angajamentele fiscale. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind măsurile economice adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și efectele acestora asupra finanțelor publice.
În cadrul unei conferințe de presă, șeful statului a explicat că România trebuie să continue procesul de reducere a deficitului bugetar, avertizând că orice abatere de la planul fiscal ar putea afecta încrederea investitorilor și ar putea crește costurile de finanțare ale statului.
Nicușor Dan: Deficitul bugetar al României se ridică la 150 de miliarde de lei
Unul dintre principalele subiecte abordate de președinte a fost deficitul bugetar, care, potrivit cifrelor prezentate, ajunge la aproximativ 150 de miliarde de lei. Nicușor Dan a explicat că această sumă reprezintă diferența dintre cheltuielile statului și veniturile încasate, bani pe care România trebuie să îi acopere prin împrumuturi.
Pentru a evidenția dimensiunea dezechilibrului financiar, președintele a oferit câteva comparații relevante. Potrivit acestuia, suma ar putea echivala cu finanțarea întregului PNRR pentru o perioadă de cinci ani sau cu construirea a aproximativ 2.500 de kilometri de autostradă ori a 45 de spitale regionale.
Nicușor Dan a atras atenția și asupra costurilor generate de datoria publică acumulată, precizând că aproximativ 60 de miliarde de lei reprezintă dobânzile pe care statul trebuie să le achite.
Această sumă ar putea fi echivalentă, în termeni de investiții, cu aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă sau 85 de spitale regionale.
România riscă să piardă încrederea investitorilor. Avertisment privind ratingul de țară
Un alt punct important al declarațiilor prezidențiale a vizat evaluările agențiilor internaționale de rating. Nicușor Dan a explicat că aceste evaluări influențează direct condițiile în care România se poate împrumuta de pe piețele financiare.
În prezent, țara noastră se află într-o zonă sensibilă, la limita dintre categoria recomandată investițiilor și cea nerecomandată.
O eventuală retrogradare a ratingului suveran ar putea determina unele fonduri de investiții și fonduri de pensii să își retragă capitalul din România, dacă regulamentele acestora nu le mai permit să investească într-un stat cu un asemenea nivel de risc.
Într-un astfel de scenariu, autoritățile ar fi nevoite să identifice alte surse de finanțare, care ar putea solicita dobânzi mai mari. Președintele a avertizat inclusiv asupra posibilității ca România să întâmpine dificultăți în atragerea banilor necesari și să ajungă să solicite sprijinul Fondului Monetar Internațional.
Nicușor Dan a amintit și de experiența economică din 2009, când intervenția instituțiilor financiare internaționale a fost însoțită de măsuri severe de ajustare fiscală.
Nicușor Dan avertizează: România trebuie să respecte planul de reducere a deficitului
Președintele a subliniat că respectarea traiectoriei fiscale asumate în fața piețelor financiare este esențială pentru menținerea credibilității economice a României.
Potrivit acestuia, orice modificare a angajamentelor privind reducerea deficitului ar putea transmite un semnal negativ investitorilor și ar putea pune presiune suplimentară asupra capacității statului de a-și achita obligațiile financiare.
Nicușor Dan a explicat că majorarea dobânzilor la care se împrumută statul nu ar afecta doar bugetul public. Efectele s-ar putea resimți și în economie, prin creșterea costurilor de finanțare pentru companii și populație.
Mediul de afaceri ar putea fi unul dintre sectoarele cele mai afectate, în condițiile în care numeroase firme se confruntă deja cu dificultăți financiare.
Cheltuielile de personal și dobânzile la datorie, presiuni importante asupra bugetului
În declarațiile sale, șeful statului a făcut referire și la cheltuielile de personal, unul dintre capitolele importante ale bugetului național.
Nicușor Dan a atras atenția că situația finanțelor publice trebuie analizată nu doar prin prisma cheltuielilor curente, ci și a obligațiilor financiare acumulate de-a lungul timpului.
Dobânzile aferente datoriei publice reprezintă o presiune suplimentară asupra bugetului și reduc resursele care ar putea fi direcționate către investiții, infrastructură, sănătate sau alte domenii esențiale.
De ce a ieșit Nicușor Dan cu explicații publice după criza politică
Președintele a precizat că a considerat necesară organizarea unei conferințe de presă după încheierea crizei politice, perioadă pe care a descris-o drept una dificilă pentru România.
Nicușor Dan a dorit să clarifice patru teme importante: situația financiară a țării și riscurile legate de ratingul de țară, posibilele consecințe economice ale intrării AUR la guvernare, efectele organizării unor alegeri anticipate și posibilitatea formării unui guvern PNL-USR fără participarea PSD.
Declarațiile readuc în centrul dezbaterii publice situația economică a României, deficitul bugetar și costurile datoriei publice, într-un moment în care măsurile fiscale ale Guvernului condus de Ilie Bolojan continuă să genereze controverse și discuții la nivel politic.
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News