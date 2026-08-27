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Politica· 1 min citire
Radu Miruță: PSD a blocat legea salarizării și ar trebui să țină capul în pământ
Radu Miruță
Publicat27 aug. 2026, 08:41
Actualizat27 aug. 2026, 08:44
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), îi critică pe social-democrați pentru eșecul în cazul legii salarizării, afirmând că ''PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme''.
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