Radu Miruță: PSD a blocat legea salarizării și ar trebui să țină capul în pământ

Publicat 27 aug. 2026, 08:41 Actualizat 27 aug. 2026, 08:44

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), îi critică pe social-democrați pentru eșecul în cazul legii salarizării, afirmând că ''PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme''.

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