Mihai Fifor acuză USR că blochează formarea Guvernului: „Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos”

Publicat 25 iun. 2026, 08:20 Sursă realitatea.net

Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul organizației PSD Arad, a lansat joi dimineață un atac dur la adresa USR, pe care îl acuză că subminează negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Social-democratul susține că pretențiile formațiunii conduse de liderii săi în negocieri mențin România într-o criză politică cu efecte economice și sociale importante.

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