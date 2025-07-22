LIDERII PSD ÎL ACUZĂ PE BOLOJAN CĂ BLOCHEAZĂ INVESTIȚIILE. GRINDEANU: REDUCERILE DE VICEPRIMARI, O ACȚIUNE DE PR

Social-democrații se revoltă, în frunte cu Sorin Grindeanu, și acuză măsuri populiste

Este scandal în coaliție după ce Ilie Bolojan a anunțat că taie investițiile. Social-democrații se revoltă, în frunte cu Sorin Grindeanu, și acuză măsuri populiste.

Apar tensiuni din ce în ce mai mari în interiorul Coaliției! Primarii din toată țara s-au revoltat după anunțul premierului Ilie Bolojan conform căruia investițiile ar putea fi tăiate. Mai mult, liderul PSD Sorin Grindeanu a atacat dur măsurile Executivului, pe care le-a numit "populiste". Este revoltă chiar și în PNL. Unii membri critică măsurile lui Bolojan. Însă există și liberali care îl apară pe premier.

Mărul discordiei este programul Anghel Saligny, adică cel de dezvoltare locală. Mai exact, spunea Ilie Bolojan, ca parte din al doilea pachet de măsuri fiscale, ar putea fi reduse cheltuielile din acest program.

"Dacă vorbim de acțiuni doar de PR în acest an în care discutăm de prețul la apa minerală de la Guvern și de șoferii pe care îi au unii și altii, da, pot fi reduși șoferii, dar nu refacem deficitul", spune Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă acestea i se par a fi măsuri populiste, Grindeanu a replicat: Da, chiar da. Mi se pare că trebuie să fie luate aceste lucruri fără prea mare... Nu trebuie să facă o conferință de presă.

Revoltă e chiar și în rândul parlamentarilor PNL. Deputatul Florin Roman a avertizat că decizia lui Bolojan de a sista investițiile riscă să transforme mii de șantiere în lucrări abandonate. Într-o postare pe rețelele sociale, Roman a scris: „Blocarea plăților pentru mii de șantiere va transforma fiecare localitate în străzi săpate” - a transmis deputatul PNL.

Pe de altă parte, există voci în PNL care apară Guvernul Bolojan și susțin că membrii PSD sunt panicați. Deputatul PNL Gigel Știrbu le-a transmis un mesaj dur colegiilor de Coaliție și susține că toate atacurile social democratilor vin pe fondul tăierilor posturilor de lux, a indemnizațiilor uriașe sau alte măsuri luate de Bolojan pentru reducere deficitului.

„De ce sunt nervoși? Pentru că, în spatele ușilor închise, au început să sune telefoanele", a transmis Știrbu pe pagina sa.

