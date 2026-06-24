Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor, despre organizarea alegerilor anticipate: „În România nu există baza legală. În 36 de ani nu am reușit să o creăm”

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 12:21
Sursărealitatea.net

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus miercuri varianta alegerilor anticipate în România, invocând un vid legislativ care persistă de peste trei decenii.

„Nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică”, a afirmat liderul UDMR la un post de radio, subliniind că Constituția creează instituția alegerilor anticipate și a dizolvării Parlamentului, însă fără o lege care să reglementeze procedura concretă, acestea nu pot fi organizate.

Kelemen Hunor: „În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament”

Kelemen Hunor a ridicat o întrebare esențială privind funcționarea statului într-un asemenea scenariu: cât timp ar putea România să rămână fără Parlament după dizolvarea acestuia, o lună, două, trei sau patru luni? „În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament. În democrațiile parlamentare lipsa Parlamentului nu există”, a punctat el.

Președintele UDMR a avertizat că dizolvarea Parlamentului ar antrena automat și absența unui Guvern, creând un vid instituțional periculos. „Să nu ai Parlament, să nu ai Guvern... nu avem o bază legală”, a explicat Hunor, adăugând că Parlamentului nu i se pot atribui competențe limitate, așa cum se întâmplă în cazul Guvernului după o moțiune de cenzură.

O tentativă de legiferare a procedurii alegerilor anticipate a avut loc în 2020, fără succes. „În 36 de ani nu am reușit. Deci nu există bază legală în acest moment. E o problemă politică foarte serioasă”, a conchis Kelemen Hunor.

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