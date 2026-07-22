Ionuț Stroe: „Nu putem comenta sondaje. Țara e în blocaj grav!”

Publicat 22 iul. 2026, 17:53 Actualizat 22 iul. 2026, 17:54 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul Ionuț Stroe îl critică dur pe președintele PNL, Ilie Bolojan, și subliniază că un partid nu se poate ghida după sondaje în contextul în care țara se află într-un blocaj guvernamental grav. Ionuț Stroe spune că PNL riscă să devină o copie a curentului progresisto-userist.

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